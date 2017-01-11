Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Savcılığı’nca düzenlenen operasyonlar kapsamında Terör örgütüne üye olmak suçundan 6 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda 2 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.