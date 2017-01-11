Düzce’de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Savcılığı’nca düzenlenen operasyonlar kapsamında Terör örgütüne üye olmak suçundan 6 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda 2 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.
Düzce’de FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
11.01.2017 - 13:26 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 6 şahıs yakalanırken 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler : Düzce,FETÖ,
437063 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437063.aspx
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