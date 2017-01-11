Soma'da FETÖ/PDY soruşturmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye çıkarıldı. Mahkeme karşısına çıkan E.A., B.D., F.U., F.E. tutuklanırken H.A., N.Y., S.A., S.Ç., A.Ç., R.K., F.K. denetimli olarak serbest kaldı. Tutuklanan 4 kadının Manisa Cezaevine gönderildiği öğrenildi. 