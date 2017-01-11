Soma'da FETÖ/PDY soruşturmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye çıkarıldı. Mahkeme karşısına çıkan E.A., B.D., F.U., F.E. tutuklanırken H.A., N.Y., S.A., S.Ç., A.Ç., R.K., F.K. denetimli olarak serbest kaldı. Tutuklanan 4 kadının Manisa Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Soma'da FETÖ'den 4 kadın tutuklandı
11.01.2017 - 15:43 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde önceki gün FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklandı.
Etiketler : soma,fetö,tutuklandı,
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