Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı gereğince bir ikamette arama yaptı. Aramada 37 bin 184 adet captagon sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. R.D. isimli şüpheli talimat gereği gözaltına alındı.