Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı gereğince bir ikamette arama yaptı. Aramada 37 bin 184 adet captagon sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. R.D. isimli şüpheli talimat gereği gözaltına alındı.
Kilis’te 37 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
11.01.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te polisin bir evde yaptığı aramada 37 bin 184 adet captagon hap ele geçirildi.
Etiketler : Kilis,
437122 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437122.aspx
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