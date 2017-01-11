Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

154 sanıklı KCK ana davasının 66. duruşması Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aralarında terör operasyonları kapsamında tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eşbaşkanı Fırat Anlı’nın da bulunduğu farklı illerdeki bazı sanıklar, SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski eşbaşkanı Ahmet Türk, hastaneye götürüldüğü için duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki beyana karşı savunmasını yapmak üzere Anlı’ya söz hakkı verdi. Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Anlı, Kürtçe yaptığı konuşmada savunmasını Diyarbakır’da mahkeme heyetine karşı vereceğini belirtti. Mahkeme başkanı ise, OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile savunmanın SEGBİS üzerinden yapılacağı yönünde yasal düzenlemenin olduğunu ve savunmanın böyle alınacağını belirtti. Söz alan sanık avukatları, savunmaları hazır olan sanıkların ifadelerinin alınması yönündeki talebi üzerine mahkeme heyeti, savunması hazır olan sanıkların ifadesine geçti.

KCK ana davası sanıklarından Çimen Işık, Kürtçe yaptığı savunmasının ardından avukatı söz aldı. Çimen Işık’ın avukatının yaptığı savunmanın ardından mahkeme duruşmayı yarına erteledi.