Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerle örgüte iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Ağrı başta olmak üzere birçok ilde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyonlarda 769 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 374’ü tutuklanırken, 268’i hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. 119 şüpheli işlemleri sonrası serbest bırakılmış, 8 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam etmektedir" denildi.