Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli üçüncü sınıf emniyet müdürü B.P.'nin yanı sıra komser yardımcıları A.K., S.K., M.T. ve Y.T. gözaltına alındı. Öte yandan bir kurumda çalıştığı öğrenilen Z.S. isimli memur da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.