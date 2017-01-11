Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Valilik Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, kentte 10 Ocak'ta meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin bilgiler verildi.



Açıklamada, "Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın (M.K.) adlı şahıs olduğunu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."