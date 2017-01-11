Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşi 80 şüpheli tutuklandı.
KPSS soruşturmasında 80 asker eşi tutuklandı
11.01.2017 - 20:51 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşi 80 şüpheli tutuklandı.
Etiketler : kpss,tutuklama,
437169 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437169.aspx
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