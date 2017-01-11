Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) Geleneksel Toplantısı’na katıldı. Ankara Sherathon Otel’de gerçekleştirilen programda konuşma yapan Müezzinoğlu, alın teriyle akıl terinin birlikte anlam taşıdığını kaydetti.

“BİZ AKIL TERİMİZİ DAHA GÜÇLÜ AKITMAZSAK, BİZİM ALIN TERİMİZİ SÖMÜRMEYE DEVAM EDERLER”

Dünya ile rekabette akıl terinin daha güçlü kullanılması gerektiğine işaret eden Müezzinoğlu, “Alın teri bizim kültürümüzde anlamlıdır, değerlidir ve kutsaldır ama bizim kültürümüzde 150 yıldır birazcık ihmal ettiğimiz veya bize geri bıraktırılan bir anlayışı da ikisini birlikte güçlü yürüyecek hale getirmemiz lazım. Oda akıl teri, o da en az alın teri kadar kutsaldır. O nedenle dünyayla rekabette akıl terimizi de daha güçlü kullanmak zorundayız. Biz akıl terimizi daha güçlü akıtmazsak, güçlü akıtanlar bizim alın terimizi sömürmeye devam ederler. Asıl işveren yoksa işçi olmaz, nasıl işçi olmazsa işverenin üretim kabiliyeti olmaz” şeklinde konuştu.

AK Parti iktidarının işçinin emeğini daha değerli hale getirdiğini kaydeden Müezzinoğlu, “2002 yılında bir işveren bin dolara 6.6 veya 6 buçuk asgari ücretli çalıştırırken, bugün doların tarihi rekorlar kırdığı süreçte bir işveren bin dolara 2 buçuk işçi kardeşimizi çalıştırıyor. 6.6 işçi çalıştırılan bin dolarlık birim fiyat 3 bin 500 dolarla mümkün olabiliyor. Demek ki alın terinin standardını belli bir noktaya getirmişiz” ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, Türkiye’nin güçlü hedeflerine ulaşmasına engel olmak isteyen güç odaklarının olduğunu söyleyerek, “Bugün adını bile ilk defa duyduğum ülkelerde bizim sanayicimizin ürettiği ürünler var veya bizim müteahhitlerimizin orada izi var, yolu var, alt yapısı var. Türkiye son 15 yılda çok farklı noktalara geldi. Belki de çektiği sıkıntılar, geldiği noktaları 2023’te çok daha farklı noktalara taşıma niyetinden kaynaklanıyor. Bir de 2023 hedeflerini yakalayan bir Türkiye belirli güç odaklarını rahatsız ediyor. Bu rahatsızlıklar nedeniyle önümüze bazı tuzaklar kazılıyor ama bunu da 15 Temmuz akşamı nasıl FETÖ terör örgütünün hain girişimine karşı 80 milyon yekvücut durarak başardıysak bundan sonra da özgüvenimizle, asaletimizle, cesaretimizle, ferasetimizle yine başaracağız” dedi.