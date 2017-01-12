Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, Meclisin görev ve yetkilerinin sıralandığı beşinci maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 1 geçersiz oy çıktı. CHP milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşime ara verdi. Aydın, ara sonrası komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

CHP OYLAMAYA KATILMADI

Oylamaya katılmayan CHP'liler, birleşimin kapanmasının ardından bir süre sıralarında oturdu.

AK Parti'lilerin Genel Kurul salonundan ayrılmasından bir süre sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin milletvekillerine dönerek kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından CHP milletvekilleri topluca Genel Kurul salonundan ayrıldı.