Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıl önce kongreyle göreve gelen CHP Bornova ilçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Koç ile birlikte Derya Balkan Bakıcı, Neşe Bay, İlknur Öztürk ve Türkan Kafes de istifa etti. Dilekçede, “Göreve geldiğimiz günden bu yana parti içi muhalefetin hedef tahtası haline gelmiş bulunmaktayız. Görevde bulunduğumuz süre zarfında parti içindeki iktidar mücadelesinin ülke sorunlarının önüne geçtiğini, yönetimdeki Funda Koçyiğit, Özlem Derin, Güllü Şenel ve Filiz Buanoğlu’nun mazeretleriyle iki ay boyunca toplantılara katılmayarak, yönetimin altını boşaltarak, çalışmaları baltaladığının farkına vardık. Önümüze konulan engellemelere rağmen çaba sarf ettik. Biz fedakarlık yaparken aynısını parti yönetimimizden göremedik. Aramızda görevlerini yapmayanlar süreci bu noktaya getirdi. Görevde olduğumuz süre içinde birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı, disiplinsizlik, ‘az olsun bizim olsun’ anlayışını gördük. Kişisel çıkarların parti ve ülke çıkarlarının önüne geçebildiği bir ortamda bulunmaktan, her geçen gün iktidar umutlarının azaldığını görmekten çok büyük rahatsızlık ve üzüntü duyduk" denildi.