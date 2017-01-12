Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütünün Karadeniz’e açılma noktasında önemli bir geçiş güzergahı olarak gördüğü Mesudiye ilçesi kırsalında son olarak 30 Eylül 2016 tarihinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 6 teröristin öldürülmesinin ardından bölgede kontrollü operasyonlar zorlu hava şartlarına rağmen sürdürülüyor. PKK'nın kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, 30 Eylül 2016 tarihinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 6 teröristin sırt çantalarında ele geçirilen haritalarda belirtilen depo ve sığınakların bulunduğu alanlara operasyon yaptı. Operasyonlarda örgüt tarafından farklı yerlerde 10'a yakın sığınak ve depo tespit edildi. Bulunan sığınak ve depolarda örgütsel dokümanlar, harita, patlayıcı düzenekleri, bol miktarda yaşam malzemesi ve yiyecek ele geçirildi. Sığınak ve depolar güvenlik güçleri tarafından imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede 24 saat operasyonda olduğu, zaman zaman insansız hava aracı drone ile de arama faaliyetlerini sürdürdükleri öğrenildi.