Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör olaylarına karıştığı iddia edilen 22 yaşındaki kişi, Bursa’ya geldiği ihbarı üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından takibe alındı. Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde bir eve baskın yapan Bursa TEM ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, F.G.’yi gözaltına aldı. Yapılan aramada üzerinde bir şey bulunmayan F.G. sorgu için emniyete götürüldü.
Terör olaylarına karışan 1 kişi gözaltına alındı
12.01.2017 - 15:56 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’daki terör olaylarına karıştığı iddia edilen 1 kişi Bursa’da gözaltına alındı.
Etiketler : bursa,diyarbakır,terör,terör yanlısı,
437369 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437369.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER