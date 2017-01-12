Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör olaylarına karıştığı iddia edilen 22 yaşındaki kişi, Bursa’ya geldiği ihbarı üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından takibe alındı. Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde bir eve baskın yapan Bursa TEM ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, F.G.’yi gözaltına aldı. Yapılan aramada üzerinde bir şey bulunmayan F.G. sorgu için emniyete götürüldü.