Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in Ankara'da iki cinayetle ilgili olarak Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in Darbecilerin listesinde adı Hava Kuvvetleri Komutanı olarak geçen ve tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan kız arkadaşı Elena Radckhova'yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Atalay Filiz'in 2 kez müebbet hapsi istendi
12.01.2017 - 16:17 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Biri öğretmen üç kişinin katil zanlısı Atalay Filiz için 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.
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