Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in Ankara'da iki cinayetle ilgili olarak   Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in Darbecilerin listesinde adı Hava Kuvvetleri Komutanı olarak geçen  ve tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan  kız arkadaşı Elena Radckhova'yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis  cezasıyla cezalandırılması istendi.