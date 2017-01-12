Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in Ankara'da iki cinayetle ilgili olarak Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in Darbecilerin listesinde adı Hava Kuvvetleri Komutanı olarak geçen ve tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan kız arkadaşı Elena Radckhova'yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.