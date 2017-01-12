Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan kavgada, yere düşen bir CHP milletvekilinin bacağını ısırması üzerine, tetanos aşısı yaptırdığını, antibiyotik tedavisi gördüğünü belirterek, CHP'li milletvekillerine "Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın." çağrısında bulundu.

Türkiye'nin istikrarını sağlayacak anayasa değişiklik paketinin Meclis gündemine geldiğini belirten Balta, CHP'nin ise HDP ile vardiya ile çalıştığını, gerginlik yaşattığını ifade etti.

Balta, Anayasa Komisyonunda aynı gerginliklerin yaşandığını vurgulayarak, "Planlı bir şekilde organize oldular. CHP'nin geçmişine bakınca, bunlar hiçbir zaman millete, sandığa güvenmiyor. Vesayet, darbelerle beslenen, gerektiğinde orduyu göreve çağıran, yargıdan medet uman, toplumu kutuplaştıran bir anlayışın temsilcileri. Teklifin buradan çıkacağını görünce plan yaptılar; burada gerginlik yaşatalım." diye konuştu.

RAPOR ALDI, ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GÖRÜYOR

AK Parti'li Balta, olay üzerine rapor aldığını, tetanos aşısı yaptırdığını ve antibiyotik tedavisi gördüğünü aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Dün büyük bir arbede yaşandı. O arbede sırasında kim eğilsin de kimin ayağını ısırsın" açıklamasının anımsatılması üzerine Balta, "Kendilerine güveniyorlarsa, gelsinler herkes DNA testi yaptırsın, izleri bende. Bütün milletvekilleri yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın. Ama kamera kayıtlarında ortaya çıkacağını düşünüyorum." dedi.