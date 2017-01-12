İstanbul Valiliği geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 3 gün ara verilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “İlimizde 9, 10, 11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır” denildi.
İstanbul Valiliği'nden kar tatili için 'telafi’ açıklaması
12.01.2017 - 20:23 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliğinden kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 3 gün ara verilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada derslerin telafisinin ilgili kurumlar tarafından yapılacağı kaydedildi.
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437408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437408.aspx
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