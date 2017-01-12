Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik'e tebriklerini iletti.
Erdoğan'dan TÜSİAD yeni Başkanı Erol Bilecik'e tebrik
12.01.2017 - 21:30 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik'e tebriklerini iletti.
Etiketler : erdoğan,erol bilecik,tebrik,
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