Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonrasında gözaltına alınan aralarında halk otobüsü şoförünün de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi.

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 14 asker şehit olurken, 55 asker ise yaralanmıştı. Saldırı sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Gözaltına alınan 29 kişiden 6'sı yapılan sorgulamaların ardından serbest bırakılırken, 23 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından bu gün akşam adliyeye sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE ARAÇ SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 23 kişinin arasında terör saldırısında yaralanan halk otobüsünün şoförü H.E., saldırıda kullanılan bombalı araçta parmak izi bulunan ve Diyarbakır'da yakalanan K.C., Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y. ile saldırıyı gerçekleştiren teröristin üzerinden kimliği çıkan Mehmet O. ve teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Adana'da yakalanan 4 zanlı ile teröristin annesi de bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1. Komando Tugayı'nda bulunan ve PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 asker de bulunuyor.

Gözaltına alınan zanlılar arasında, saldırının hedefi olan 1. Komando Tugay Komutanlığından 4 askerin de bulunduğu öğrenildi. Daha önceki dönemlerde terhis olanların da aralarında bulunduğu 3 bine yakın askerle ilgili inceleme yapan terörle mücadele ekiplerinin 4 askeri gözaltına aldığı, bu askerlerin PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmış; halk otobüsünün şoförü H.E, saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan K.Ç, Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O. ve teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Adana'da yakalanan 4 zanlının da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Şanlıurfa'dan çalındığı belirtilen ve 71 plakalı ikiz sahte plaka takılan hafif ticari araç ile Adana üzerinden Kayseri'ye ulaştığı belirlenmişti.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kayseri'de saldırı ile ilgili olarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen 23 zanlıdan 4'ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 4 kişi arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristin annesinin de bulunduğu öğrenildi.