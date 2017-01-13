Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM BÜROSU ANKARA

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğine ilişkin üçüncü gün görüşmeleri yine tartışma, kavga ve karşılıklı ağır hakaretlerle sahne oldu. Gün boyu yaşanan gerginlik, Meclis’in görev ve yetkilerini düzenleyen 5’inci maddenin görüşmeleri sırasında tekmeli-yumruklu-ısırmalı kavgaya dönüştü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in konuşması sırasında CHP’li milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Özel’in konuşması CHP’li vekillerin bariyerinin arkasında gerçekleşirken, oturumu yöneten başkanvekili Ahmet Aydın birçok kez, kürsünün etrafının boşaltılması uyarısında bulundu. Bu uyarıyı dikkate almayan CHP’lilere AK Partililer müdahale etmek istedi. Çok sayıda AK Partili kürsüye yürüdü. Bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki sözlü tartışma, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı milletvekilleri yere düştü, üstüne basanlar oldu. Kavga bugüne kadar örneği görülmemiş olaylara sahne oldu. AK Parti ve CHP milletvekillerinin karşılıklı yumruklaşmaları sırasında, genel kurul salonunda stenografların görev yaptığı yerdeki sandalyeler yerinden söküldü. Çiçek saksıları fırlatıldı. Konuşma kürsüsü parçalandı. Vekillerin oturduğu sıralardaki ses sistemleri ve oy ekranları kırıldı. Konuşma kürsüsündeki mikrofon kırıldığı için, kavgadan sonraki konuşmalar için salona telsiz mikrofon getirildi.

BURNU KIRILDI

Meclis’teki kavgada hem AK Parti hem de CHP’den yaralanan milletvekilleri oldu. Bazı milletvekilleri kavgayı ‘az hasarla’ atlattı. Ancak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in burnu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Şahin sabaha karşı ameliyata alındı. Meclis’teki oylamanın ardından Başbakan Yıldırım ile çok sayıda AK Partili, Fatih Şahin’in durumunu öğrenmek için hastaneye gitti.

DNA TESTİ İSTEDİ

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da yaralanan milletvekilleri arasında yer aldı. Balta, CHP’li bir milletvekilli tarafından ısırıldığını iddia ederek, yaralı bacağının fotoğraflarını paylaştı. Balta, hastaneden çekilmiş bir fotoğrafının altına ise “Merak etmeyin gerekli aşıları oldum” mesajını yazdı. Balta “Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın” dedi. Hedefteki isim olan CHP’li Eren Erdem test yapılmasını kabul etti. Tartışmaların ardından, 5’inci maddenin oylaması yapıldı. Oylamaya katılmayan CHP’liler, Genel Kurul kapanmasına rağmen, salondan bir süre ayrılmadı.