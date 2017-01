Türkiye Gazetesi

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Gömük, FETÖ'nün mağdur ettiği hakim ve savcıların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Örgütün hakim ve savcıları mağdur ettiğini belirten Gömük, mağdur olan hakim ve savcıların iade-i itibarlarının geri verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanlığı'na ve HSYK'ya dilekçe verdiklerini söyledi.TAY-DER olarak her türlü terör örgütüne ve özellikle FETÖ'le karşı mücadele verdiklerini ifade eden Gömük, "Teröre karşı verdiği mücadele birçok kesimde saygı ve takdirle karşılanıp ilgiyle izlenen yegâne sivil toplum örgütüyüz.



Derneğimize başvurularda karşılaştığımız çok çeşitli mağduriyetler arasında en çok dikkatimizi çekenlerden biri de FETÖ mensubu Adalet ve HSYK müfettişlerinin taraflı işlemleri sonucu sicilleri bozulan yahut haklarında disiplin soruşturması veya kovuşturması yürütülen hâkim ve savcılar olmuştur. Gelen şikayetlerin içeriğinden söz konusu mağdur hâkim ve savcıların bürokratik düzeyde etkili bir hak arama imkânı bulamadıklarını da öğrenmiş durumdayız. Görüldüğü üzere FETÖ mensubu müfettişlerce önü kesilen veya çeşitli bahanelerle haklarında bir dizi hukuk dışı işlem tesis edilen çok sayıda hakim ve savcı bulunmaktadır" dedi.



"FETÖ'yle mücadele mağduriyetin giderilmesiyle tamamlanır"



FETÖ'yle mücadelenin sadece örgüt üyelerini cezalandırmakla değil, aynı zamanda örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin mağduriyetinin giderilmesiyle mümkün olacağını söyleyen Gömük, "Adaletin, tüm kurumlardan önce Adalet bürokrasisinde tezahürü, kamu vicdanı açısından da büyük önem arz etmektedir. FETÖ ile mücadeleyi sadece FETÖ mensuplarının cezalandırılması şeklinde değil; aynı zamanda FETÖ mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi şeklinde de anlamak ve değerlendirmek durumundayız. Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü FETÖ mensubu Adalet veya HSYK müfettişlerinin kendilerinden olmayan meslek mensupları aleyhinde hasmane ve sübjektif tavır alarak tesis ettiği her türlü açık ve gizli sicil verme işlemi ile disiplin cezası verme işleminin yok hükmünde sayılmasını; bir başka deyişle bu hususta bir af çıkarılmasını ilgili makamlardan talep etmiş bulunuyoruz. Talebimizi ilettiğimiz Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve HSYK yetkililerinin bu yönde atacakları her türlü adım; sayıları hiç de azımsanamayacak FETÖ mağduru hâkim ve savcılar nezdinde memnuniyetle karşılanacaktır" şeklinde konuştu.