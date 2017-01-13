Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 6 polisi gözaltına aldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.