Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 6 polisi gözaltına aldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kayseri'de FETÖ'den 6 polise gözaltı
13.01.2017 - 09:15 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 6 polis gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 6 polisi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kayseri,
437506 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437506.aspx
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