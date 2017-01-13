Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk jetleri vurdu! 41 terörist öldürüldü
13.01.2017 - 09:53 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Fırat Kalkanı Harekatı,
437518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437518.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER