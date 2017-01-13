Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Harran Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 9 öğretim üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Şanlıurfa'da 9 öğretim üyesi gözaltında
13.01.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'ne düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 9 öğretim üyesi gözaltına alındı.
Etiketler : Şanlıurfa,
437550 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437550.aspx
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