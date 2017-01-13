Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “11.01.2017 günü ilimiz merkezinde DHKP/C terör örgütü propagandası yapan ve örgüte finans kaynağı sağlayan gazete ve dergi dağıtmaları sebebiyle 2 şahıs güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmışlardır. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir” denildi.
Tunceli'de terör soruşturması 2 tutuklama
13.01.2017 - 11:53 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de 2 kişi, “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler : Tunceli,
437587 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437587.aspx
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