Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “11.01.2017 günü ilimiz merkezinde DHKP/C terör örgütü propagandası yapan ve örgüte finans kaynağı sağlayan gazete ve dergi dağıtmaları sebebiyle 2 şahıs güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmışlardır. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir” denildi.