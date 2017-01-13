Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Cenevre kentinde garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla toplanan Kıbrıs zirvesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 şart masaya koydu ve Türkiye'nin garantörlüğün devamını istedi. Rum ve Yunanlılar, tam aksi yönde taleplerde bulunurken, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas, müsteşarlar seviyesinde çalışma grubu kurulacağını ve 23 Ocak'ta Cenevre'de bakanların yeniden biraraya geleceğini bildirdi. Ancak, Yunanistan'ın bu teklifi, diğer taraflar tarafından kabul görmedi.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN TALEPLERİNİ NET BİR ŞEKİLDE BELİRTTİ

BM'nin yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde Cenevre'deki BM binasında yapılan konferansa, garantör ülkeler dışişleri bakanları seviyesinde, kalabalık heyetlerle katıldı. Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin de hazır olduğu konferansta Türkiye ve Yunanistan, garantörlük sistemi konusundaki taleplerini net bir şekilde masaya koydu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta on yıllardır devam eden müzakerelerin ucu açık bir şekilde sürdürülmesinin kimseye bir yararı olmadığına dikkat çekti ve Ankara'nın taleplerini şu ifadelerle sıraladı:

- Garantörlük kalacak: Bölgemizin içinde bulunduğu ortam da dikkate alındığında, 43 yıldır adadaki güvenlik ve istikrarın temel dayanağı olan 'Güvenlik ve Garanti' düzenlemesinin devam etmesi bir gerekliliktir.

- Anlaşma AB hukuku olacak: Varılacak kapsamlı çözümün temel unsurlarının AB birincil hukuku haline getirilmesi, çözüm anlaşmasının hukuki güvenilirliği ve kesinliği açısından vazgeçilmezdir. (AB ülkeleri parlamentolarında onaylanıp değişmez AB hukuku olarak kabul edilmesi.)

TÜRKLERE AB VATANDAŞI HAKKI

- Türklere AB vatandaşı hakkı: Çözümün AB boyutuna ilişkin bir diğer önceliğimiz, ülkemizin AB üyeliğine kadar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, adada dört özgürlükten AB vatandaşlarıyla eşit şekilde faydalanmasıdır.