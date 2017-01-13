Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nutella sevenlerine kötü haber geldi.Nutella'nın içinde kanserojen madde olduğu iddia edildi. Peki Nutella'nın zararları nedir? Nutella neyden yapılıyor? Palm yağı nedir? Palm yağının zararları nelerdir? Palm yağı yararları nedir? Palm yağı nelerde bulunur. EFSA’nın palmiye yağında kanserojen olduğuna ilişkin raporundan sonra Avrupa’daki marketler Nutella da dahil içinde söz konusu yağı içeren ürünleri raftan kaldırma kararı aldı. Nutella ve Palm yağına dair tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA), Mayıs 2016'da yayınladığı palmiye yağının kanserojen olduğuna dair raporunun ardından Avrupa'da bazı marketler bu yağı içeren ürünleri raflarından kaldırma kararı aldı. Habertürk'te yer alan habere göre bazı yemek zincirlerinin de içinde bulunduğu çok sayıda şirket, palmiye yağını ürünlerinden çıkaracağını açıklarken Nutella'nın üretici firması Ferrero ise marketlerin aldığı karar üzerine karşıt kampanya başlattı.

Bir televizyon reklamı yayınlayan şirket, palmiye yağının tehlike oluşturmayacağı şekilde kullanıldığını ileri sürerek, söz konusu yağı diğer yağlarla ikame etmenin ürünün niteliğini değiştireceğine dikkat çekti. Ferrero'nun Nutella'da kullandığı yağı değiştirmesi durumunda, yıllık maliyetinin 8-22 milyon dolar artacağı iddia ediliyor.

Palmiye yağı neden zararlı?

Rapora göre palmiye yağının doğal kırmızı renginin sökmek ve kokusunu ortadan kaldırmak için yüksek sıcaklıklar kullanılıyor. Bu işlem glisidil yağlı asit esterleri (veya GE) olarak adlandırılan atık maddelere neden oluyor. Bu maddelerin hazmı da tümörlere yol açtığı düşünülen glisidol oluşumuna neden oluyor.

PALM YAĞI NEDİR- ZARARLARI NELERDİR -TIKLA

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