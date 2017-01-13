Kırbıyık, yaptığı açıklamada sağlık sorunları ve iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi. 2 buçuk yıldır yürüttüğü ilçe başkanlığı görevinde Afşin'de AK Parti'nin her seçimden oyunu katlayarak çıktığını belirten Kırbıyık, "AK Parti'deki aktif siyaset hayatımızın iş yoğunluğu, sağlık sorunları ve gelişen olaylar neticesinde sonuna geldik. AK Parti'de siyaset yapmaktan onur duydum" dedi.
AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık istifa etti
13.01.2017 - 16:06 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Şeref Kırbıyık istifa etti.
Etiketler : ak parti,
437653 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437653.aspx
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