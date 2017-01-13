Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırbıyık, yaptığı açıklamada sağlık sorunları ve iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi. 2 buçuk yıldır yürüttüğü ilçe başkanlığı görevinde Afşin'de AK Parti'nin her seçimden oyunu katlayarak çıktığını belirten Kırbıyık, "AK Parti'deki aktif siyaset hayatımızın iş yoğunluğu, sağlık sorunları ve gelişen olaylar neticesinde sonuna geldik. AK Parti'de siyaset yapmaktan onur duydum" dedi.