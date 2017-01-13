Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP’nin ilçe eş başkanları Salman Ökmen ile Hatice Sonzamancı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Pazarcık Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan HDP’nin eş başkanları Ökmen ile Sonzamancı, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
HDP İlçe Eş Başkanları tutuklandı
13.01.2017 - 17:26 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, HDP’nin ilçe eş başkanları Salman Ökmen ile Hatice Sonzamancı tutuklandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
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