Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, 10 Ocak tarihinde Afganistan’ın Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 Birleşik Arap Emirlikleri diplomatı için Bakan Şeyh Abdullah’a taziyelerini sundu ve saldırıda yaralanan Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisine acil şifalar diledi. Bakan El Nahyan’ın, Çavuşoğlu’na, gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.Ayrıca, Suriye ve Libya’daki güncel gelişmeler, ikili ilişkiler ve karşılıklı ziyaret takvimlerinin ele alındığı ifade edildi.