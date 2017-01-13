Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin yaşamanı kaybettiği 65 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ ŞÜPHELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıda tetiği çeken Abdulkadir Masharipov'a yardım ettikleri belirtilen iki DEAŞ terör örgütü mensubu şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından sorgulanan iki şüpheli tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

SALDIRGAN İLE İRTİBATLI ÇIKTILAR

Tutuklamaya sevk edilen O.A ve A.A. isimli şüphelilerin saldırgan ile irtibatlarının belirlendiği öğrenildi. O.A.'nın DEAŞ üyesi tetikçi Abdulkadir Masharipov ile Konya'da ev tuttuğu, evin kapıcısının tetikçi ile O.A'yı birlikte gördüğüne dair ifade verdiği belirlendi.

PAKETTEN ZİGSAUER ÇIKTI

Evi kiralayan ve Konya'da gözaltında olan bir kişinin 15 Aralık 2016 günü bu ilden İstanbul otobüsüne verilen bir pakette otobüs şoförünün şüphelenmesi üzerine Zigsauer marka silah yakalandığı, paketi İstanbul Otogarı'ndan O.A. ile birlikte A.A.'nın teslim almaya geldiği, ikilinin burada gözaltına alındıkları belirtildi.

İŞTE SUÇLAMALAR

DEAŞ üyesi oldukları belirtilen iki şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri taşıma veya bulundurma", "Nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlaması kapsamında tutuklama talep edildi.