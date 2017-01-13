Türkiye 15 Temmuz gecesi zifiri bir karanlıktan parlak bir sabaha uyandı fakat bu sabaha uyanmak kolay olmadı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı, milyonlar uykusuz kaldı. Bazıları da vardı ki; mesleğini ifa ederken vatan için mücadelenin büyük bir parçası oldu, isimleri az konuşuldu ama demokrasi zaferinin kazanılmasında çok büyük bir rol üstlendi gazeteciler. Cumhurbaşkanı'nın telefonla 4 kanala bağlanması elbette kırılma noktasıydı, derdest edilen askerlerin görüntüsü ise psikolojik olarak hem medyaya hem de vatandaşa moral kaynağı oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) hain teşebbüsün ilk görüntülerini televizyon kanallarına ve yayın organlarına geçerek uyanışın bayraktarlığını yaptı. İHA çalışanları, işgal altındaki sokaklarda ve haber merkezinde verdikleri mücadelelerle o korkunç gecenin belgeselini çıkardı. İşte İHA objektiflerinden yaşanan bu kara gecenin en zor anları ve hiç görülmemiş görüntüleri;
İHA objektifinden en uzun gece: 15 Temmuz
13.01.2017 - 21:11 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin demokrasi adına en zor gecelerinden biri olan hain darbe kalkışması 15 Temmuz gecesi neler yaşandı, İHA objektifinden 15 Temmuz'un en zor anları ve dönüm noktaları belgesel haline getirildi.
Etiketler : iha objektifi,15 temmuz,
437690 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437690.aspx
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