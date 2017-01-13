Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 15 Temmuz gecesi zifiri bir karanlıktan parlak bir sabaha uyandı fakat bu sabaha uyanmak kolay olmadı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı, milyonlar uykusuz kaldı. Bazıları da vardı ki; mesleğini ifa ederken vatan için mücadelenin büyük bir parçası oldu, isimleri az konuşuldu ama demokrasi zaferinin kazanılmasında çok büyük bir rol üstlendi gazeteciler. Cumhurbaşkanı'nın telefonla 4 kanala bağlanması elbette kırılma noktasıydı, derdest edilen askerlerin görüntüsü ise psikolojik olarak hem medyaya hem de vatandaşa moral kaynağı oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) hain teşebbüsün ilk görüntülerini televizyon kanallarına ve yayın organlarına geçerek uyanışın bayraktarlığını yaptı. İHA çalışanları, işgal altındaki sokaklarda ve haber merkezinde verdikleri mücadelelerle o korkunç gecenin belgeselini çıkardı. İşte İHA objektiflerinden yaşanan bu kara gecenin en zor anları ve hiç görülmemiş görüntüleri;