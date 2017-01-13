Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcı Sayan, TGRT Haber'de katıldığı Sami Dadağlıoğlu'nun sunduğu Yüzde Yüz Gündem programında yeni anayasa çalışmaları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Meclis'te yeni anayasa görüşmelerinde yaptığı ihlallere dikkat çeken Sayan, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia da bulundu.

CHP KENDİ VEKİLİNE SUİKAST DÜZENLEYEBİLİR

Sayan yaptığı açıklamada; Kucağınızda köpeklerle Meclis'e geliyorsunuz, elinizden gelen bütün çabayı sarf ediyorsunuz. Bugün particilik yapma zamanı değildir, ülkeyi Suriye yapmama zamanıdır. İstanbul'u Halep yapmama zamanıdır, başka ülkelerin iç savaş süreci içinde bulunduğu süreci Türkiye'ye yaşatmamak lazım. CHP anayasa görüşmelerini sekteye uğratmak için, kendi vekiline suikast düzenleyebilir ve çalışmaları askıya almak için girişimde bulunabilir' dedi.

TGRT Haber - Semih Bişkin