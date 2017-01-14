Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’de önceki gün Genel Kurul’da yaşanan arbedede CHP’li Niyazi Nefi Kara’nın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’e saldırı anı kameralara yansımıştı. Görüntülerde Kara’nın milletvekilleri arasında itişmeler yaşanırken aralarından geçerek ilerisinde tek başına bulunan AK Partili Şahin’e yönelip sert bir şekilde yumruk vurduğu görülüyor. Kara, saldırı sonrasında aynı şekilde uzaklaşıyor. Saldırı sonrası yaptığı açıklamada kendini “Öyle bir durumu hatırlamıyorum… Ben ona niye vurayım” diye kendini savunan Kara’yı, saldırının tanığı olan AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara’nın açıklamaları da yalanlıyor.

Boynukara “CHP Antalya Milletvekili’nin arkadan gelerek Şahin’e gözü ile burnu arasına yumruk attığını gördüm. O sırada Fatih Bey’in herhangi bir kanaması olup olmadığını fark etmedim” dedi.



HESABI MİLLET SORAR

Kendisine telefonda ulaştığımız Şahin ise bu konuya ilişkin konuşup tahriklere meydan açmak istemediğini belirtti. Şahin “Görüntüler ortada. İtişme, kakışma, tartışma yok. Direkt önceden planlanmış, hedefi belli olan bir saldırı var. Bu konuyu bir kenara bırakıp anayasa değişiklik reformuna odaklanmamız lazım. Hiçbir AK Parti genç arkadaşım bunların tahriklerine kapılmasın. Rahat olun. Bunların hesabını millet sorar” dedi.



HALKEVİ GEÇMİŞİ VAR

7 Haziran seçimlerinde CHP’den Meclis’e giren tıp doktoru Kara’nın biyografisi de dikkat çekiyor. Antalya Tabip Odası adına “Antalya Demokrasi Güçleri Platformu” üyeliğinde bulunan Kara, Antalya Halkevi Denetleme Kurulu Başkanlığı da yaptı.