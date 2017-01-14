Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklifin 8. Maddesinin oylamasına 481 milletvekili katıldı. Oylamada 340 kabul, 135 ret oyu kullanıldı, 5 boş, 1 de geçersiz oy çıktı. Düzenlemeyle, Anayasanın “cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine” ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına, “devlet başkanı” sıfatı getiriliyor, yürütme yetkisi veriliyor.

Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek.



“Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu” düzenleyen 9. maddenin oylamasına ise 485 milletvekili katıldı. 343 vekil kabul oyu kullanırken, 137 vekil ret oyu verdi. 3 oy boş çıkarken, 2 oy da geçersiz sayıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılabilecek. Meclis, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek. “Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanın vekaleti” ile ilgili 10. Maddenin oylamasına katılan 483 vekilden 343’ü kabul, 135’i ret oyu kullandı. 3 oy boş çıkarken, 2 oy da geçersiz sayıldı.