Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Soruşturmada, ÖSYM’nin soru hazırlama biriminde görev alan 3 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli isimlerden 2’si tutuklanmış ve 1’inin ise itirafçı olduğu kaydedildi. İtirafçının savcılığa “ÖSYM’nin kozmik odası olarak bilinen ‘sır odası’ndaki bilgisayarlara yüklenen sorular ‘sanal sunucu’ vasıtasıyla ele geçirildi. Erişim yetkisi bulunan kişiler bu bilgisayarlara soru yükleyebiliyor, alabiliyor ve silebiliyor” dediği öğrenildi. İtirafın ardından ÖSYM’nin kozmik odasındaki incelemede, yetkisi bulunan kişiler tarafından yüklenen korsan yazılım sayesinde uzaktan erişim sağlandığını belirledi. Bilgisayarlardaki soruların flaş belleklere yüklenerek FETÖ’yle bağlantılı kurumlara servis edildiği ortaya çıkarıldı. Başsavcılık, bilgisayarları son 15 yılda kimlerin kullandığını belirlemek üzere inceleyecek. İmaj ve LOG kâğıtlarından sisteme kimlerin direk girdiği veya uzaktan erişim sağladığı ortaya çıkacak. Ayrıca, kaç kez girildiği ve hangi sınavların sızdırıldığı da belirlenecek.