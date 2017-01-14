Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinden yaklaşık 160 polisin katılımıyla kent merkezinde gerçekleştirilen genel güvenlik ve asayiş uygulaması, kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet, Güres ve Aydınlar caddelerinde eş zamanlı başlatıldı. Ekipler, internet kafeleri gezerek bin 4 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Toplam 60 araç ve umuma açık 53 iş yeri kontrol edilirken, 2 iş yeri ve trafik yönünden 5 araç hakkında idari işlem uygulandı.