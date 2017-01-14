TSK’dan yapılan açıklamada, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar’da 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından, 12 Aralık 2016 tarihinde arazide yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında arazide sahipsiz olarak bırakılmış 63 bin 600 adet av tüfeği fişeği bulunduğu kaydedildi.
Şemdinli’de 63 bin 600 adet av fişeği ele geçirildi
14.01.2017 - 11:28 | Son Güncelleme: 14.01.2017 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde arazide yapılan aramada 63 bin 600 adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini açıkladı.
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437807 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437807.aspx
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