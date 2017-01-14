Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde geçen hafta terör örgütü DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen 13 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hatay'da DHKP-C operasyonu, 13 kişi tutuklandı
14.01.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 14.01.2017 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı
Etiketler : hatay,Terör örgütü,DHKP-C,
437817 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437817.aspx
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