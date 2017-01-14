Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanından başvurular gelirken, yeni hacker timi, 20 Ocak'ta başlayacak ve 24 saat sürecek Yarışma sonucunda belirlenecek.

25 BİN VATANSEVER GENÇ BAŞVURDU

"Türk gençlerden 'hacker ordusu' kurulacak" haberinin ardından Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na (BTK) 25 bin vatansever, 'hacker' olmak için başvuruda bulundu.

Bilgi ve yetenekleri sınanarak bir kısmı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) istihdam edilecek hackerların yanı sıra, yeni kurulan Ulusal Siber Güvenlik Gönüllüleri Platformu ile de geriye kalanlar değerlendirmeye alınacak.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, USOM-SOME 2. İstişare Toplantısı'nda Kuvayı Milliye ruhu ile yeni göreve başlatılacak hacker timinin sınanacağı yarışmanın startını verdi. Yarışma için www.siberyildiz.com sayfasından başvurular alınmaya başlandı.

HÜNERLER SERGİLENECEK

BTK Başkanı Fatih Sayan, online yapılacak yarışmada, yarışmacılardan belli kurallara dayanarak hackleme yapmalarını isteyeceklerini belirtti. Sayan, "Bizim kurduğumuz bir test merkezi olacak. Bu merkez içinde hedef olarak belirlenen yerleri hacklemeleri ve ele geçirmeleri istenecek. Yarışmacılar böylelikle hünerlerini gösterecekler" diye konuştu.

"İLGİ ÇOK ÖNEMLİ"

Şu ana kadar gelen 25 bin başvurunun içinde gençlerin önemli bir yeri olduğunu söyleyen Sayan, "Yarışmaya katılanların yüzde 15'i 13-18 yaş arasında. Bu da gençlerin ilgisini göstermesi açısından önemli" dedi.

YETENEKLERİ ÜLKE FAYDASINA KULLANILACAK

Kazananların ödülün yanı sıra istihdam da edileceğini ifade eden Sayan, "Beyaz hacker olarak çalışacaklar. Ayrıca eğitimlerimize alacağız. Bunun için bir platform da kuracağız, eğitim kampları düzenleyeceğiz. Şu anda 528 kurumda siber olaylara müdahale ekibi var. Onlara dahil olma imkanı olacak. Yeteneklerini gösteren arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir amacımız da bu alanda birikimi ve yeteneği olan arkadaşlarımızın yeteneklerini pozitif katkıya dönüştürmek olacak" dedi. (Kaynak: Sabah-Hürriyet)