Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevli Doç.Dr.Y.K., Hukuk Fakültesinde görevli Yrd. Doç. Dr. A.E. ile Tıp Fakültesinde görevli Uzm.Dr. C.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan akademisyenlerin daha önce açığa alındıkları ve gözaltına alınıp serbest kaldıkları, Yrd. Doç. A.E.'nin ise göreve iade edildiği öğrenildi.Söz konusu akademisyenlerde ByLock çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.