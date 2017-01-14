Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik İslahiye ilçe merkezinde ve Altınüzüm Mahallesi’ndeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP’den Gaziantep milletvekili adayı olan emekli Astsubay Hasan Sarı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 5’i çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hasan Sarı ise denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest bırakıldı.7 Haziran seçimlerinde HDP’den Gaziantep milletvekili aday adayı olan emekli Astsubay Hasan Sarı, terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye karşı elini tetikten çekmesi gerektiğini vurgulamış, açılan hendeklerle ilgili de PKK, KCK ve HDP’lileri eleştirerek, “Bir hendek siyasetidir gidiyor. Bu tür davranışların bölge halkına zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Biz hiçbir zaman bu hendekleri tasvip etmedik. Biz HDP olarak hiçbir zaman bu ülkede hendekler kazarak, öz yönetim oluşturalım gibi bir politikayı gütmedik, savunmadık ve desteklemedik” şeklinde konuşmuştu.

Sarı, HDP içerisinde silahı savunanların olduğuna dikkat çekerek, “Partimizin içerisinde de bir takım arkadaşlarımız demokratik mücadelenin bir sonuç vermeyeceğini, bunun boşuna bir çaba olduğunu düşünenler çoğalabilir. Ben bunu tasvip etmemekle beraber, bunun da gelişebileceğini veya geliştiğini söyleyebilirim. Ancak partinin genel anlamdaki stratejisi, kesinlikle silahlı mücadele değil, demokratik mücadeledir” demişti.