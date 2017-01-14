Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de ulusal bir ateşkesin sağlanması için Rusya ve Türkiye, Astana'da bir araya gelecek. ABD'nin "Astana görüşmelerine resmi davet almadık" ifadesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

"ABD'Yİ DAVET EDECEĞİZ"

Çavuşoğlu, "Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'yi davet edeceğiz." dedi.

ABD İSTEDİ, TÜRKİYE REDDETTİ

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" dedi.

Suriye'deki krize çözüm amacıyla Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Astana'da yürütülecek görüşmeler, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından 3 gün sonra 23 Ocak'ta başlayacak.