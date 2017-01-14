Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Silifke İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Mersin Gençlik Kolları'na üye 4 kişi, gözaltına alındı.

Reina saldırısına tepki için Mersin ve Silifke İlçesi'nde duvar yazıları yazan CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Durul Üşenmez, Silifke CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, ilçe gençlik kolları üyesi Doğukan Tömbül ve Oğuzhan Şahin, polis ekiplerince gözaltına alındı.

CHP'LİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Duvarlara yazılan yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen CHP'liler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"GENÇLER OTURSUN HİÇBİR ŞEY YAPMASIN HAREKETİDİR"

CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik kolları üyesi 4 kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

Türkiye genelinde bu durumla karşılaştıklarını öne süren Özyiğit, "Bir duvara yazı yazılma olayından gözaltına alınmışlar. Şimdi bu arkadaşlarımız genç. Gençler otursun hiçbir şey yapmasın noktasında bir harekettir." dedi.