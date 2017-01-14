Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada terör soruşturması kapsamında düzenlenen bir operasyonla evinden alınarak sorgulandıktan sonra tutuklanıp Kocaeli F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Fırat Anlı, dün Elazığ T Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Anlı’nın neden nakledildiği konusunda bir açıklama yapılmazken, nakilin de gizlilik kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Fırat Anlı, Elazığ T Tipi Cezaevi’ne nakledildi
15.01.2017 - 00:08 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 00:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı, Elazığ’a sevk edildi.
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437939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437939.aspx
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