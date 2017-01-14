Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada terör soruşturması kapsamında düzenlenen bir operasyonla evinden alınarak sorgulandıktan sonra tutuklanıp Kocaeli F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Fırat Anlı, dün Elazığ T Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Anlı’nın neden nakledildiği konusunda bir açıklama yapılmazken, nakilin de gizlilik kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.