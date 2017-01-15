Teröristler gazeteci İlhami Işık’ın kızının evine girdi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün 22.30 sıralarında, merkez Çamlıtepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi teröristler, gazeteci İlhami Işık’ın burada bulunan kızının evine girdi. Teröristler, içerisinde kimsenin olmadığı evdeki eşyalara zarar verdikten sonra, buldukları bir cep telefonu ile Işık’a tehdit mesajı gönderdi.

Işık’ın damadı işadamı Hakan Gültekin, eve döndüklerinde kapının içeriden kilitli olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Şahıs ya da şahıslar balkondan eve girdikten sonra tedbir olsun diye dış kapıyı içeriden kilitlemişler. Babam da kapıyı tekmeleyerek açtı. Eve girdiğimizde dağınık olduğunu gördük ve basit bir hırsızlık olayı sandık. Bu nedenle telaşa vermedik. Daha sonra kayınbabama gönderilen tehdit mesajından sonra işin örgüt işi olduğunu anladık. Daha önce de bu olaya benzer olaylar yaşadık. Benim sanayi sitesinde bulunan iş yerim 2015 yılı Nevruz gününde gece saat 02.00 sıralarında ateşe verildi. Ortalama 600-700 bin TL maddi zararım oldu ve failleri halen bulunamadı. Bu olaydan birkaç gün sonra da farklı bir iş yerimin önünde silahlar patladı. Kasım seçimlerine doğru da bu sefer açık açık tehdit mesajları aldık. ’Eğer kayınbaban gelirse ve AK Partiye çalışırsa ve sen de ona ön ayak olursan polislerin akıbetine uğrarsın’ tehditleri almaya başladım. Şimdi de bu vahim olayla karşı karşıyayız” dedi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.