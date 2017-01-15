Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceğini belirterek, "Biz de (değiştirilmesini) teklif filan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, olmazsa olmazıdır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Meclis Genel Kurulu'nda Ak Parti milletvekili İsmail Aydın’ın anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin sözlerinin başlattığı tartışmaların anımsatılması üzerine şöyle konuştu:

"İlk dört madde nedir? Madde bir devletin şekli, cumhuriyet. Madde iki, niteliği demokratik, laik sosyal hukuk devleti. Madde üç, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bayrağının ay yıldızlı bayrak olduğu, marşının İstiklal Marşı olduğunu, dilinin Türkçe olduğunu, başkentin Ankara olduğu. Dördüncü madde ise bu üç maddenin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğidir. Dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir. Devletin olmazsa olmazıdır. 10 yıldır Ak Parti ne diyor: Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Onun için öyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milleti ve Ak Parti iktidarıdır.”

'SAYIN BAHÇELİ BU KONULARI BENDEN DAHA İYİ BİLİR, GÖRÜŞÜLECEK BİRŞEY YOK'

Başbakan Yıldırım, bu konuda Bahçeli ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine “Sayın Bahçeli ile görüşmedim. Görüşülecek bir şey yok. Sayın Bahçeli bu konuların ne olduğunu benden daha iyi bilir. Neyin değişip, neyin değiştirilemeyeceğini Sayın Bahçeli çok iyi bilir” dedi.