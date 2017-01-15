Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Paylan’ın “soykırım” ifadesinin, Türkiye Cumhuriyeti’ne, milletin tarihî şahsiyetine hakaret içeren, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasını gerektiren bir fiil olduğunu anlattı. Daha sonra AK Parti, CHP ve MHP’nin oylarıyla, Paylan’a TBMM İçtüzüğü’nün 163. maddesi uyarınca Meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verildi. Paylan’ın sözleri de tutanaklardan çıkarıldı. Öte yandan Paylan’a verilen ceza sebebiyle HDP Grubu dünkü birleşime katılmadı.