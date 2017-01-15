TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Paylan’ın “soykırım” ifadesinin, Türkiye Cumhuriyeti’ne, milletin tarihî şahsiyetine hakaret içeren, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasını gerektiren bir fiil olduğunu anlattı. Daha sonra AK Parti, CHP ve MHP’nin oylarıyla, Paylan’a TBMM İçtüzüğü’nün 163. maddesi uyarınca Meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verildi. Paylan’ın sözleri de tutanaklardan çıkarıldı. Öte yandan Paylan’a verilen ceza sebebiyle HDP Grubu dünkü birleşime katılmadı.
Mecliste “soykırım” tahriki
15.01.2017 - 07:40 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken söz alan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın “Ermeni soykırımı” iddiası gerginliğe sebep oldu.
Etiketler : Ahmet Aydın,Garo Paylan,
437962 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437962.aspx
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