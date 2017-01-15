Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, “Biz böyle bir teklif etmedik. Edenlerle de işimiz olmaz” diye konuştu. İstanbul’daki programının bitmesinin ardından TBMM’ye gelen Başbakan Yıldırım’ın tartışmalara neden olan ‘ilk dört madde’ ile ilgili açıklamaları şöyle: “Anayasanın ilk dört maddesi nedir? Madde bir, devletin şekli ve cumhuriyet. İki, niteliği ne? Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, devletin niteliği. Üçüncüsü ne? Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bayrağının al yıldızlı bayrak olduğu marşının istiklal marşı olduğu, dilinin Türkçe olduğu, başkentin Ankara olduğu. Dördüncü de bu üç maddenin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğidir. Dolasıyla biz de teklif falan etmedik. Edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir. Devletin olmazsa olmazıdır. 10 yıldır AK Parti ne diyor? Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Onun için böyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır.” Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre’ye gitmediğine yönelik eleştirilere de cevap veren Yıldırım, “Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir. Kıbrıs’ta güvenlik ve garanti konusu Türkiye’nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez” dedi.