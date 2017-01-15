Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın, 4 milyon 308 bin üyesi, yaklaşık 30 bin yöneticisiyle, dünyanın en fazla kadın üyesine sahip olduğu belirlendi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, dünyanın en fazla kadın üyesine sahip kadın kolları olduklarını, 30 bine yakın aktif yönetici bulunduğunu ifade etti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, kadın kollarının çalışmaları hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ana kademe kurulurken gençlik ve kadın kollarını kurduğunu anımsatan Çam, bütün illerdeki kadın ve gençlik kollarının, yürütmenin içinde olduğunu, ilde olan bütün olaylardan kadın kollarının haberinin bulunduğunu anlattı.

YAKLAŞIK 4.5 MİLYON ÜYE

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın, 4 milyon 308 bin üyesi bulunduğuna dikkati çeken Çam, dünyanın en fazla kadın üyesine sahip kadın kolları olduklarını, 30 bine yakın aktif yönetici bulunduğunu ifade etti. Çam, bunların sanal üye değil, bütün üyelerin ziyaret edildiğini, telefonla arandığını, sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, 81 il, 919 ilçede ve mahallelerde teşkilatlandıklarını, mahalledeki kadın kolu başkanı, kadın kolları yönetim kurulu üyelerinin, o mahallede ne olduğunu çok iyi bildiğini aktardı.