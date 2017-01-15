Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişiklik teklifinin 10. maddesi için oyunu kullanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldıktan sonra Meclis koridorlarında, anlaşma olursa Başbakan Yıldırım ile birlikte Cenevre'ye gitmek üzere valizleri hazır bekleyen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile karşılaştı. Meclis koridorundaki Çavuşoğlu-Türkeş karşılaşmasına Kıbrıs esprileri damga vurdu. Bakan Çavuşoğlu, Türkeş'e "Garantörlükten vazgeçmedik" deyince, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de “Aslansınız!" karşılığını verdi.



Müzakerelere ilişkin Türkeş, 5'li zirveye tüm tarafların hazır halde gelmesi gerektiğini, ancak Rum tarafında bunu göremediklerini, görüşmelerde hâlâ hiçbir maddede bir sonuca ulaşılmadığını vurguladı. Türkeş, Yunanistan tarafının da çözüm istemediğini söyledi. Rum tarafının toprak talepleri karşısında Türkeş, “Ben de şimdi şurayı burayı istiyorum diyeyim. İstemekle oluyor mu" yorumunu yaptı.